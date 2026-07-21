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UEFA Champions League: SK Sturm Graz - Heart of Midlothian FC (21.07.2026)
SK Sturm Graz
20:30
Heart of Midlothian FC
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Ab 20:30 Uhr
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SK Sturm Graz - Heart of Midlothian FC
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Dienstag
21. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Graz, Österreich
Merkur Arena
Kapazität
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