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Champions League
UEFA Champions League: SK Sturm Graz - Fenerbahce Istanbul (11.08.2026)
SK Sturm Graz
20:30
Fenerbahce Istanbul
Zum Fussball-Kalender
SK Sturm Graz
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
Fenerbahce Istanbul
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Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
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Dienstag
11. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Graz, Österreich
Merkur Arena
Kapazität
16'364
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