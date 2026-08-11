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SK Sturm Graz - Fenerbahce Istanbul

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Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Graz, Österreich
Merkur Arena
Kapazität
16'364
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