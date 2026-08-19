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SK Slovan Bratislava - NK Celje

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Schiedsrichter
Referee
Felix
Zwayer
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
19. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Bratislava, Slowakei
Stadion Tehelné pole
Kapazität
22'500
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