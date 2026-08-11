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SK Slovan Bratislava - Mjällby AIF

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Schiedsrichter
Referee
Michael
Oliver
England
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Bratislava, Slowakei
Stadion Tehelné pole
Kapazität
22'500
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