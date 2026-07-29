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UEFA Champions League: SK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 (29.07.2026)
SK Slovan Bratislava
20:15
FC Iberia 1999
Zum Fussball-Kalender
SK Slovan Bratislava
Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
FC Iberia 1999
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UEFA Champions League
SK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999
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Ciochirca
Österreich
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Mittwoch
29. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Bratislava, Slowakei
Stadion Tehelné pole
Kapazität
22'500
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