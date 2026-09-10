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Schiedsrichter
Referee
Vasilios
Fotias
Griechenland
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Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Prag, Tschechien
Sinobo Stadium
Kapazität
21'000
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