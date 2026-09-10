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UEFA Champions League: SK Slavia Prag - RC Lens (10.09.2026)
SK Slavia Prag
21:00
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Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Prag, Tschechien
Sinobo Stadium
Kapazität
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