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UEFA Champions League: Shamrock Rovers - FC Ararat Armenia (28.07.2026)
Shamrock Rovers
21:00
FC Ararat Armenia
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Shamrock Rovers
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
FC Ararat Armenia
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Shamrock Rovers - FC Ararat Armenia
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England
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Dienstag
28. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Tallaght Stadium
Kapazität
8'000
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