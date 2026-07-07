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Schiedsrichter
Referee
Patryk
Gryckiewicz
Polen
Anstoss
Dienstag
07. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Absheron, Aserbaidschan
Alinja Arena
Kapazität
13'000
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