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UEFA Champions League: Sabah FC Masazir - Kuopion Palloseura (21.07.2026)
Sabah FC Masazir
18:00
Kuopion Palloseura
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Ab 18:00 Uhr
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Kuopion Palloseura
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Lukasz
Kuzma
Polen
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Dienstag
21. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Absheron, Aserbaidschan
Alinja Arena
Kapazität
13'000
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