DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: Sabah FC Masazir - AGF Aarhus (11.08.2026)
Sabah FC Masazir
18:00
AGF Aarhus
Zum Fussball-Kalender
Sabah FC Masazir
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
AGF Aarhus
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
Sabah FC Masazir - AGF Aarhus
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Willy
Delajod
Frankreich
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Absheron, Aserbaidschan
Alinja Arena
Kapazität
13'000
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen