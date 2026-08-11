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Sabah FC Masazir
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18:00
AGF Aarhus
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
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Sabah FC Masazir - AGF Aarhus

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Schiedsrichter
Referee
Willy
Delajod
Frankreich
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Absheron, Aserbaidschan
Alinja Arena
Kapazität
13'000
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