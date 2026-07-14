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UEFA Champions League: Riga FC - FC Ararat Armenia (14.07.2026)
Riga FC
19:00
FC Ararat Armenia
Zum Fussball-Kalender
Riga FC
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
FC Ararat Armenia
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Riga FC - FC Ararat Armenia
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Dienstag
14. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Riga, Lettland
Skonto-Stadion
Kapazität
8'087
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