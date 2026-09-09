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Paris Saint-Germain - SK Slovan Bratislava

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Schiedsrichter
Referee
Mikola
Balakin
Ukraine
Anstoss
Mittwoch
09. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Paris, Frankreich
Prinzenpark
Kapazität
48'000
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