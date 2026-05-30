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UEFA Champions League: Paris Saint-Germain - Arsenal FC (30.05.2026)
Paris Saint-Germain
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Ab 18:00 Uhr
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Daniel
Siebert
Deutschland
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Samstag
30. Mai 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Budapest, Ungarn
Puskas Ferenc Stadion
Kapazität
67'155
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