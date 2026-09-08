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UEFA Champions League: OSC Lille - Real Betis Balompie (08.09.2026)
OSC Lille
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Georgi
Nikolov Kabakov
Bulgarien
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Dienstag
08. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lille, Frankreich
Stade Pierre Mauroy
Kapazität
50'186
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