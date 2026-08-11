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Olympique Lyon - Sparta Prag

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Schiedsrichter
Referee
Szymon
Marciniak
Polen
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lyon, Frankreich
Groupama Stadium
Kapazität
59'186
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