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UEFA Champions League: Olympique Lyon - Sparta Prag (11.08.2026)
Olympique Lyon
21:00
Sparta Prag
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Olympique Lyon
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:2
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Szymon
Marciniak
Polen
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Dienstag
11. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lyon, Frankreich
Groupama Stadium
Kapazität
59'186
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