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Olympique Lyon
Olympique Lyon
21:00
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
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Olympique Lyon
Olympique Lyon
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
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UEFA Champions League
Olympique Lyon - Fenerbahce Istanbul

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Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Maurizio
Mariani
Italien
Anstoss
Mittwoch
26. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lyon, Frankreich
Groupama Stadium
Kapazität
59'186
In diesem Artikel erwähnt
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
Champions League
Champions League
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        In diesem Artikel erwähnt
        Olympique Lyon
        Olympique Lyon
        Fenerbahce Istanbul
        Fenerbahce Istanbul
        Champions League
        Champions League