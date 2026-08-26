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UEFA Champions League: NK Celje - SK Slovan Bratislava (26.08.2026)
NK Celje
21:00
SK Slovan Bratislava
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NK Celje
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
SK Slovan Bratislava
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Mittwoch
26. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Cilli, Slowenien
Stadion Z’dezele
Kapazität
13'059
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