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Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
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NK Celje - SK Slovan Bratislava

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Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Mittwoch
26. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Cilli, Slowenien
Stadion Z’dezele
Kapazität
13'059
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