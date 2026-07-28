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KF Egnatia Rrogozhine
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Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 3:3
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NK Celje - KF Egnatia Rrogozhine

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Schiedsrichter
Referee
Joey
Kooij
Niederlande
Anstoss
Dienstag
28. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Cilli, Slowenien
Stadion Z’dezele
Kapazität
13'059
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