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UEFA Champions League: NK Celje - KF Egnatia Rrogozhine (28.07.2026)
NK Celje
20:15
KF Egnatia Rrogozhine
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NK Celje
Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 3:3
Vs
KF Egnatia Rrogozhine
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NK Celje - KF Egnatia Rrogozhine
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Joey
Kooij
Niederlande
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Dienstag
28. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Cilli, Slowenien
Stadion Z’dezele
Kapazität
13'059
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