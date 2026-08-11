DE
FR
Abonnieren
NK Celje
NK Celje
20:15
FC Ararat Armenia
FC Ararat Armenia
Zum Fussball-Kalender
NK Celje
NK Celje
Ab 20:15 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
FC Ararat Armenia
FC Ararat Armenia
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
NK Celje - FC Ararat Armenia

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Marco
Guida
Italien
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Cilli, Slowenien
Stadion Z’dezele
Kapazität
13'059
In diesem Artikel erwähnt
NK Celje
NK Celje
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        NK Celje
        NK Celje