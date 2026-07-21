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UEFA Champions League: Mjällby AIF - Lincoln Red Imps FC (21.07.2026)
Mjällby AIF
18:00
Lincoln Red Imps FC
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Ab 18:00 Uhr
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Malta
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Dienstag
21. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Hällevik, Schweden
Strandvallen
Kapazität
6'500
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