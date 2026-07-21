DE
FR
Abonnieren
Mjällby AIF
Mjällby AIF
18:00
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
Zum Fussball-Kalender
Mjällby AIF
Mjällby AIF
Ab 18:00 Uhr
Vs
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
Mjällby AIF - Lincoln Red Imps FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Matthew
Degabriele
Malta
Anstoss
Dienstag
21. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Hällevik, Schweden
Strandvallen
Kapazität
6'500
In diesem Artikel erwähnt
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Lincoln Red Imps
        Lincoln Red Imps