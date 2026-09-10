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Schiedsrichter
Referee
Willy
Delajod
Frankreich
Anstoss
Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Manchester, England
Old Trafford
Kapazität
74'197
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