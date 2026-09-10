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UEFA Champions League: Manchester United - Sabah FC Masazir (10.09.2026)
Manchester United
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Ab 21:00 Uhr
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Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Manchester, England
Old Trafford
Kapazität
74'197
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