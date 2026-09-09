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UEFA Champions League: Liverpool FC - Atletico Madrid (09.09.2026)
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Mittwoch
09. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Liverpool, England
Anfield
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