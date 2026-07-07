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UEFA Champions League: Lincoln Red Imps FC - Inter Club de Escaldes (07.07.2026)
Lincoln Red Imps FC
18:00
Inter Club de Escaldes
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Ab 18:00 Uhr
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Joao
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Portugal
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Dienstag
07. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Gibraltar, Gibraltar
Europa Sports Park
Kapazität
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