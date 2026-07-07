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Lincoln Red Imps FC - Inter Club de Escaldes

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Schiedsrichter
Referee
Joao
Goncalves
Portugal
Anstoss
Dienstag
07. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Gibraltar, Gibraltar
Europa Sports Park
Kapazität
2'000
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Lincoln Red Imps
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