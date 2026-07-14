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Levski Sofia
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19:30
FK Borac Banja Luka
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Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
FK Borac Banja Luka
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Levski Sofia - FK Borac Banja Luka

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Schiedsrichter
Referee
Andrew
Madley
England
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Sofia, Bulgarien
Vivacom Arena Georgi Asparuhov
Kapazität
25'000
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