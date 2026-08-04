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UEFA Champions League: Levski Sofia - FC Kairat Almaty (04.08.2026)
Levski Sofia
19:30
FC Kairat Almaty
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Levski Sofia
Ab 19:30 Uhr
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Dienstag
04. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Sofia, Bulgarien
Vivacom Arena Georgi Asparuhov
Kapazität
25'000
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