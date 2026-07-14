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UEFA Champions League: Larne FC - SP Tre Fiori (14.07.2026)
Larne FC
21:00
SP Tre Fiori
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Larne FC
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:0
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Larne FC - SP Tre Fiori
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Schiedsrichter
Sigurd Smehus
Kringstad
Norwegen
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Belfast, Nordirland
Windsor Park
Kapazität
24'734
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