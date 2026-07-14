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UEFA Champions League: Kuopion Palloseura - FK Vardar Skopje (14.07.2026)
Kuopion Palloseura
17:00
FK Vardar Skopje
Zum Fussball-Kalender
Kuopion Palloseura
Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
FK Vardar Skopje
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Kuopion Palloseura - FK Vardar Skopje
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MacDermid
Schottland
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Dienstag
14. Juli 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Kuopio, Finnland
Savon Sanomat Areena
Kapazität
5'300
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