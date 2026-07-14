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Kuopion Palloseura
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17:00
FK Vardar Skopje
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Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
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Kuopion Palloseura - FK Vardar Skopje

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Schiedsrichter
Referee
Matthew
MacDermid
Schottland
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Kuopio, Finnland
Savon Sanomat Areena
Kapazität
5'300
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