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20:00
Fenerbahce Istanbul
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Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:1
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KS Gornik Zabrze - Fenerbahce Istanbul

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Schiedsrichter
Referee
Lothar
D Hondt
Belgien
Anstoss
Mittwoch
29. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Hindenburg, Polen
Ernst-Pohl-Stadion
Kapazität
24'563
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