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UEFA Champions League: KS Gornik Zabrze - Fenerbahce Istanbul (29.07.2026)
KS Gornik Zabrze
20:00
Fenerbahce Istanbul
Zum Fussball-Kalender
KS Gornik Zabrze
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Fenerbahce Istanbul
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KS Gornik Zabrze - Fenerbahce Istanbul
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Lothar
D Hondt
Belgien
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Mittwoch
29. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Hindenburg, Polen
Ernst-Pohl-Stadion
Kapazität
24'563
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