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UEFA Champions League: KKS Lech Posen - AGF Aarhus (29.07.2026)
KKS Lech Posen
19:00
AGF Aarhus
Zum Fussball-Kalender
KKS Lech Posen
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 4:1
Vs
AGF Aarhus
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KKS Lech Posen - AGF Aarhus
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Juxhin
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Mittwoch
29. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Posen, Polen
Stadion Poznan
Kapazität
45'830
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