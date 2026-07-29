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KKS Lech Posen
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19:00
AGF Aarhus
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 4:1
Vs
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KKS Lech Posen - AGF Aarhus

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Schiedsrichter
Referee
Juxhin
Xhaja
Albanien
Anstoss
Mittwoch
29. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Posen, Polen
Stadion Poznan
Kapazität
45'830
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