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UEFA Champions League: KI Klaksvik - FK Kauno Zalgiris (21.07.2026)
KI Klaksvik
20:45
FK Kauno Zalgiris
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Ab 20:45 Uhr
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KI Klaksvik - FK Kauno Zalgiris
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Dienstag
21. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Klaksvik, Färöer
Vid Djupumyrar
Kapazität
2'500
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