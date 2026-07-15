DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: KF Egnatia Rrogozhine - Petrocub Hincesti (15.07.2026)
KF Egnatia Rrogozhine
21:00
Petrocub Hincesti
Zum Fussball-Kalender
KF Egnatia Rrogozhine
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Petrocub Hincesti
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
KF Egnatia Rrogozhine - Petrocub Hincesti
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Philip
Farrugia
Malta
Anstoss
Mittwoch
15. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Rrogozhina, Albanien
Egnatia Stadium
Kapazität
4'000
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen