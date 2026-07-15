DE
FR
Abonnieren
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
21:00
Petrocub Hincesti
Petrocub Hincesti
Zum Fussball-Kalender
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Petrocub Hincesti
Petrocub Hincesti
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
KF Egnatia Rrogozhine - Petrocub Hincesti

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Philip
Farrugia
Malta
Anstoss
Mittwoch
15. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Rrogozhina, Albanien
Egnatia Stadium
Kapazität
4'000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen