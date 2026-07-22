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UEFA Champions League: KF Egnatia Rrogozhine - NK Celje (22.07.2026)
KF Egnatia Rrogozhine
21:00
NK Celje
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KF Egnatia Rrogozhine
Ab 21:00 Uhr
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Mittwoch
22. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Rrogozhina, Albanien
Egnatia Stadium
Kapazität
4'000
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