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Inter Club de Escaldes
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18:00
Lincoln Red Imps FC
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Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 1:3
Vs
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Inter Club de Escaldes - Lincoln Red Imps FC

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Schiedsrichter
Referee
Sven
Wolfensberger
Schweiz
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Andorra la Vella, Andorra
Estadi Comunal d'Andorra la Vella
Kapazität
900
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Lincoln Red Imps
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