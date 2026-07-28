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Heart of Midlothian FC
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20:45
SK Sturm Graz
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Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 0:4
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Heart of Midlothian FC - SK Sturm Graz

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Schiedsrichter
Referee
Andris
Treimanis
Lettland
Anstoss
Dienstag
28. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Edinburgh, Schottland
Tynecastle Park
Kapazität
19'852
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