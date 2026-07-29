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Hapoel Beer Sheva FC
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19:30
Vikingur Reykjavik
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Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:2
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Hapoel Beer Sheva FC - Vikingur Reykjavik

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Schiedsrichter
Referee
Antoni
Bandic
Bosnien und Herzegowina
Anstoss
Mittwoch
29. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Beersheba, Israel
Turner-Stadion
Kapazität
16'126
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