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UEFA Champions League: Hapoel Beer Sheva FC - Sabah FC Masazir (19.08.2026)
Hapoel Beer Sheva FC
21:00
Sabah FC Masazir
Zum Fussball-Kalender
Hapoel Beer Sheva FC
Ab 21:00 Uhr
Vs
Sabah FC Masazir
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UEFA Champions League
Hapoel Beer Sheva FC - Sabah FC Masazir
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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Davide
Massa
Italien
Anstoss
Mittwoch
19. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Beersheba, Israel
Turner-Stadion
Kapazität
16'126
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