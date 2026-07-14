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UEFA Champions League: Győri ETO FC - Vikingur Reykjavik (14.07.2026)
Győri ETO FC
19:00
Vikingur Reykjavik
Zum Fussball-Kalender
Győri ETO FC
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Vikingur Reykjavik
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Győri ETO FC - Vikingur Reykjavik
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Mateo
Erceg
Kroatien
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Dienstag
14. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Gyor, Ungarn
Gyori Eto
Kapazität
16'000
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