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Győri ETO FC
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19:00
Vikingur Reykjavik
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:1
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Győri ETO FC - Vikingur Reykjavik

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Schiedsrichter
Referee
Mateo
Erceg
Kroatien
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Gyor, Ungarn
Gyori Eto
Kapazität
16'000
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