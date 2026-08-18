DE
FR
Abonnieren
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
21:00
Viking FK
Viking FK
Zum Fussball-Kalender
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
Ab 21:00 Uhr
Vs
Viking FK
Viking FK
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
GNK Dinamo Zagreb - Viking FK

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Serdar
Gozubuyuk
Niederlande
Anstoss
Dienstag
18. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Zagreb, Kroatien
Stadion Maksimir
Kapazität
35'123
In diesem Artikel erwähnt
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Dinamo Zagreb
        Dinamo Zagreb