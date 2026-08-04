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UEFA Champions League: GNK Dinamo Zagreb - FK Kauno Zalgiris (04.08.2026)
GNK Dinamo Zagreb
20:00
FK Kauno Zalgiris
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GNK Dinamo Zagreb
Ab 20:00 Uhr
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FK Kauno Zalgiris
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UEFA Champions League
GNK Dinamo Zagreb - FK Kauno Zalgiris
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Erik
Lambrechts
Belgien
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Dienstag
04. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Zagreb, Kroatien
Stadion Maksimir
Kapazität
35'123
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