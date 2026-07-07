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Schiedsrichter
Referee
Benjamin
Brand
Deutschland
Anstoss
Dienstag
07. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Marsa, Malta
Centenary Stadium
Kapazität
3'000
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