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UEFA Champions League: FK Vardar Skopje - Kuopion Palloseura (07.07.2026)
FK Vardar Skopje
19:00
Kuopion Palloseura
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Ab 19:00 Uhr
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Dienstag
07. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Skopje, Nordmazedonien
Tose Proeski National Arena
Kapazität
34'460
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