DE
FR
Abonnieren
FK Vardar Skopje
FK Vardar Skopje
19:00
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
Zum Fussball-Kalender
FK Vardar Skopje
FK Vardar Skopje
Ab 19:00 Uhr
Vs
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
FK Vardar Skopje - Kuopion Palloseura

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Kadir
Saglam
Türkiye
Anstoss
Dienstag
07. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Skopje, Nordmazedonien
Tose Proeski National Arena
Kapazität
34'460
In diesem Artikel erwähnt
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kuopion Palloseura
        Kuopion Palloseura