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UEFA Champions League: FK Sutjeska Niksic - FC Kairat Almaty (15.07.2026)
FK Sutjeska Niksic
21:00
FC Kairat Almaty
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FK Sutjeska Niksic
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
FC Kairat Almaty
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UEFA Champions League
FK Sutjeska Niksic - FC Kairat Almaty
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Schiedsrichter
Wojciech
Myc
Polen
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Mittwoch
15. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Niksic, Montenegro
Stadion Gradski
Kapazität
5'214
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