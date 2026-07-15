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FK Sutjeska Niksic
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21:00
FC Kairat Almaty
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Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
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FK Sutjeska Niksic - FC Kairat Almaty

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Schiedsrichter
Referee
Wojciech
Myc
Polen
Anstoss
Mittwoch
15. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Niksic, Montenegro
Stadion Gradski
Kapazität
5'214
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