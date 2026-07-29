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Schiedsrichter
Referee
David
Smajc
Slowenien
Anstoss
Mittwoch
29. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kaunas, Litauen
NFA stadionas
Kapazität
500
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