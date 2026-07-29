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UEFA Champions League: FK Kauno Zalgiris - KI Klaksvik (29.07.2026)
FK Kauno Zalgiris
18:00
KI Klaksvik
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FK Kauno Zalgiris
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:0
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FK Kauno Zalgiris - KI Klaksvik
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Mittwoch
29. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kaunas, Litauen
NFA stadionas
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