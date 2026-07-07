DE
FR
Abonnieren
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
18:00
KF Drita
KF Drita
Zum Fussball-Kalender
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
Ab 18:00 Uhr
Vs
KF Drita
KF Drita
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
FK Kauno Zalgiris - KF Drita

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ivar
Orri Kristjansson
Island
Anstoss
Dienstag
07. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kaunas, Litauen
Steponas Darius and Stasys Girenas
Kapazität
9'180
In diesem Artikel erwähnt
KF Drita
KF Drita
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        KF Drita
        KF Drita