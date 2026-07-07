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UEFA Champions League: FK Kauno Zalgiris - KF Drita (07.07.2026)
FK Kauno Zalgiris
18:00
KF Drita
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Ab 18:00 Uhr
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Ivar
Orri Kristjansson
Island
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Dienstag
07. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Kaunas, Litauen
Steponas Darius and Stasys Girenas
Kapazität
9'180
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