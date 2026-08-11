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UEFA Champions League: FK Kauno Zalgiris - GNK Dinamo Zagreb (11.08.2026)
FK Kauno Zalgiris
19:00
GNK Dinamo Zagreb
Zum Fussball-Kalender
FK Kauno Zalgiris
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:5
Vs
GNK Dinamo Zagreb
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UEFA Champions League
FK Kauno Zalgiris - GNK Dinamo Zagreb
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Massa
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Dienstag
11. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Kaunas, Litauen
Steponas Darius and Stasys Girenas
Kapazität
9'180
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