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19:00
GNK Dinamo Zagreb
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:5
Vs
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FK Kauno Zalgiris - GNK Dinamo Zagreb

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Schiedsrichter
Referee
Davide
Massa
Italien
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Kaunas, Litauen
Steponas Darius and Stasys Girenas
Kapazität
9'180
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