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UEFA Champions League: FK Borac Banja Luka - Levski Sofia (07.07.2026)
FK Borac Banja Luka
20:30
Levski Sofia
Zum Fussball-Kalender
FK Borac Banja Luka
Ab 20:30 Uhr
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Levski Sofia
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UEFA Champions League
FK Borac Banja Luka - Levski Sofia
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Schiedsrichter
Mehmet
Turkmen
Türkiye
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Dienstag
07. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Banja Luka, Bosnien und Herzegowina
Banja-Luka-Stadion
Kapazität
9'730
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