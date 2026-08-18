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Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon

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Schiedsrichter
Referee
Sven
Jablonski
Deutschland
Anstoss
Dienstag
18. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Sukru Saracoglu Stadion
Kapazität
50'530
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