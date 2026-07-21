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UEFA Champions League: Fenerbahce Istanbul - KS Gornik Zabrze (21.07.2026)
Fenerbahce Istanbul
20:00
KS Gornik Zabrze
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Fenerbahce Istanbul
Ab 20:00 Uhr
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KS Gornik Zabrze
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Manfredas
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Litauen
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Dienstag
21. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Sukru Saracoglu Stadion
Kapazität
50'530
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