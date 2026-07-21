DE
FR
Abonnieren
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
20:00
KS Gornik Zabrze
KS Gornik Zabrze
Zum Fussball-Kalender
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
Ab 20:00 Uhr
Vs
KS Gornik Zabrze
KS Gornik Zabrze
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
Fenerbahce Istanbul - KS Gornik Zabrze

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Manfredas
Lukjancukas
Litauen
Anstoss
Dienstag
21. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Sukru Saracoglu Stadion
Kapazität
50'530
In diesem Artikel erwähnt
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fenerbahce Istanbul
        Fenerbahce Istanbul