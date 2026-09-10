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UEFA Champions League: Fenerbahce Istanbul - AS Rom (10.09.2026)
Fenerbahce Istanbul
18:45
AS Rom
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Ab 18:45 Uhr
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Donnerstag
10. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Istanbul, Türkiye
Sukru Saracoglu Stadion
Kapazität
47'911
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