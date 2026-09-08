DE
FR
Abonnieren
FC Porto
FC Porto
21:00
Manchester City
Manchester City
Zum Fussball-Kalender
FC Porto
FC Porto
Ab 21:00 Uhr
Vs
Manchester City
Manchester City
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
FC Porto - Manchester City

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Szymon
Marciniak
Polen
Anstoss
Dienstag
08. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Porto, Portugal
Estadio do Dragao
Kapazität
50'033
In diesem Artikel erwähnt
FC Porto
FC Porto
Manchester City
Manchester City
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Porto
        FC Porto
        Manchester City
        Manchester City
        Champions League
        Champions League