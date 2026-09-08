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UEFA Champions League: FC Porto - Manchester City (08.09.2026)
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Dienstag
08. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Porto, Portugal
Estadio do Dragao
Kapazität
50'033
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